Президент Ильхам Алиев встретился с государственным министром Великобритании (ФОТО)

2017-09-14 14:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с государственным министром Великобритании Аланом Дунканом.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, направленного в связи с сегодняшним мероприятием.

Глава государства выразил удовлетворение теплыми словами, высказанными Терезой Мэй об отношениях между странами.

Президент Ильхам Алиев отметил, что участие Великобритании на высоком уровне в церемонии является показателем большого значения, придаваемого этому мероприятию правительством Соединенного королевства. Сказав, что подписание соглашения является историческим событием, глава государства назвал его контрактом нового века.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие сотрудничества между странами, что связи охватывают нефтегазовый сектор и другие сферы.

Государственный министр Великобритании Алан Дункан отметил высокий уровень политических, экономических связей между странами, развитие отношений и в других сферах.

«Азербайджан и Великобритания демонстрируют то, что являются надежными партнерами», - сказал Алан Дункан, добавив, что между странами существуют хорошие возможности и для развития сотрудничества в ненефтяном секторе.

Назвав историческим событием подписание нового Соглашения, предусматривающего разработку месторождений «Азери - Чираг - Гюнешли», государственный министр Великобритании отметил, что это составит основу двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы была отмечена важность взаимного упрощения визового режима между странами.