Арестованные в связи с нардаранскими событиями еще 4 человека освобождены

2017-09-14 15:32 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, в связи с этим суд принял решение, согласно которому задержанные во время проведенной 26 ноября 2015 года операции в Нардаране 4 человека – Видади Алхасов, Гусейн Набизаде, Урфан Набизаде и Васиф Алиев освобождены из исправительных учреждений № 16 и 17 раньше срока.

Решение об их освобождении принято на основании подписанного 10 февраля 2017 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

Отметим, 14 человек, которые были задержаны в ходе операции в Нардаране 26 ноября 2015 года, были освобождены раньше полагаемого срока.

В ход операции в Нардаране 26 ноября 2015 года погибли 2 сотрудника полиции, 4 жителя села, еще несколько были ранены. В результате операции были задержаны более 100 человек. Часть из них была освобождена, а в отношении некоторых суд вынес приговор.