«Фаэтонщик» Назим требует у клиники 62 тысячи долларов

2017-09-14 15:29 | www.oxu.az | 3

Как сообщилось, певец Назим Пишьяры, известный как «Фаэтонщик» Назим, пожаловался в правоохранительные органы на врача клиники Elmed Эльмана Азимова, сделавшего ему неудачную операцию.

Как передает Oxu.Az, певец уже обратился в прокуратуру.

Об этом нашему сайту сообщил адвокат Назима Джейхун Юсифов.

По его словам, Назим Пишьяры в ближайшие дни подаст в суд иск с требованием выплаты ему суммы в размере 62 тысяч долларов за нанесенный моральный ущерб.

Напомним, что певцу в клинике сделали неудачную операцию, а затем поставили ложный диагноз об онкозаболевании.

Айтен Садыгзаде

