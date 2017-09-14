Между Мубаризом Гурбанлы и Аллахшукюром Пашазаде возникли разногласия

2017-09-14 15:36 | www.oxu.az | 3

Между председателем Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубаризом Гурбанлы и председателем Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюром Пашазаде возникли разногласия по поводу использования звукоусилителей в мечетях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на прошедшей в УМК конференции по случаю начала месяца Магеррам Мубариз Гурбанлы высказался против чрезмерной громкости звука используемых в мечетях микрофонов.

Гурбанлы заявил, что, несмотря на отсутствие запрета на использование в мечетях микрофона, чрезмерная громкость звука при их использовании недопустима.

Он отметил, что в связи с этим необходим соответствующий контроль.

«Порой этот звук настолько громок, что смешиваются звуки из двух близлежащих мечетей, люди не могут различить слова. Кроме того, громкий звук доставляет беспокойство и жителям прилегающих территорий. К нам поступают обращения, что зачастую даже в 12 ночи с помощью микрофона зачитываются марсия (произносимые нараспев скорбные стихи по усопшему – ред.), что мешает людям спать», - сказал он.

Что же касается самобичевания, М. Гурбанлы сказал, что в случае возникновения проблемы, следует вовремя обратиться, чтобы не допустить этого.

Председатель УМК гаджи Аллахшукюр Пашазаде сказал, что вмешательство государства в дела мечети без какой-либо причины неправильно.

«В случае, когда нет угрозы совершения преступления, теракта и др., государство не должно вмешиваться в дела мечети. Мечеть – место для верующих, религиозных деятелей. Они сами решают, каким образом совершать молитву. Вмешательство извне неправильно», - отметил А. Пашазаде.

Э.А.

