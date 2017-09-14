Азербайджанский депутат: «Надеемся, что Путин наконец скажет свое слово, и справедливость восторжествует»

2017-09-14 15:53 | www.apa.az | 4

«К сожалению, вот уже на протяжении 25 лет мы лишены возможности жить на землях, где родились. Территории Азербайджана четверть века находятся под оккупацией».

Как сообщает московский корреспондента АПА, об этом сказал депутат Милли Меджлиса АР, член нагорно-карабахской общины Азербайджана Ровшан Рзаев, выступая на проходящей в Москве международной конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа».

Он напомнил, что в течение последних 25 лет Армения продолжает вести политику оккупации.

«Хотел бы напомнить слова бывшего председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Слуцкого. Во время нашей встречи он сказал, что мы должны своими силами решить нагорно-карабахский конфликт, ни при каких обстоятельствах в этот вопрос не должны вмешиваться государства, не имеющие отношения к региону. Есть Россия, оккупант-Армения и Азербайджан, территория которого оккупирована. Мы обязаны решить эту проблему сами. На конференции я предложил начать диалог между азербайджанской и армянской общинами Карабаха. Что мы можем сделать? В сегодняшней конференции принимают участие авторитетнейшие политики, общественно-политические деятели, которые могут способствовать налаживанию такого диалога. Важно также и установление диалога между молодежью Азербайджана и Армении в рамках СНГ. Мы ждем содействия в этом вопросе от России, ее интеллигенции. Надеюсь, что Путин наконец скажет свое слово, и справедливость восторжествует», - сказал Рзаев.

Говоря о процессе переговоров по карабахскому конфликту, он положительно оценил принципы его урегулирования.

«Мы согласны с принципом недопустимости применения силы и оружия, несмотря на то, что в Карабахе было применено оружие против азербайджанцев, и они были насильно изгнаны со своих земель. Также мы согласны с принципом самоопределения. Армяне уже самоопределились. У них есть государство под названием Армения. Третьим же принципом является принцип территориальной целостности. Это наиглавнейший принцип. Территориальная целостность Азербайджана признана международным сообществом. Тогда пусть будет проведен референдум в рамках территориальной целостности Азербайджана и будут обсуждены его результаты», - отметил Ровшан Рзаев.