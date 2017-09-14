Российские подлодки нанесли удар ракетами «Калибр» по позициям ИГ в Сирии

2017-09-14 16:11 | www.apa.az | 3

Подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам группировки «Исламское государство» в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает российское Минобороны.



Подлодки выпустили из подводного положения семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.

Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

«Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей», — отмечает военное ведомство.



