Украина решила углубить Азовское море

2017-09-14 15:42 | www.oxu.az | 3

Правительство Украины приняло решение углубить дно Азовского моря. Для проведения срочных работ в акваторию направят земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

«13 сентября на заседании правительства было рассмотрено и принято решение о перемещении самоотвозящего земснаряда «Меотида» и ледокола «Капитан Белоусов» из акватории Чёрного моря в акваторию Азовского», - говорится на сайте ведомства.

Замглавы министерства Юрий Лавренюк подчеркнул, что дноуглубительные работы нужны срочно.

Ранее власти Украины направляли Москве ноту протеста, в которой выражали опасения, что Крымский мост станет преградой для прохода украинских судов и кораблей в Азовское море. В связи с этим Петру Порошенко предложили даже прокопать канал из Азовского моря в Чёрное, тем самым отделив Крым от материка.

Н.О.