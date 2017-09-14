Главный исполнительный директор BP Роберт Дадли награжден орденом "Достлуг" (ФОТО)

2017-09-14 15:28 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с главным исполнительным директором компании BP Робертом Дадли.

На встрече было подчеркнуто значение подписанного сегодня в Баку соглашения, отмечено, что новый Контракт века представляет важное значение для двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что долговременное и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и компанией BP базируется на взаимном доверии.

В ходе беседы было подчеркнуто, что ВР является активным партнером в реализации крупномасштабных энергетических проектов, инициатором которых является Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Роберт Дадли награжден орденом «Достлуг» Азербайджана за заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и компанией ВР и вручил ему орден.

Затем была сделана фотография на память.