Что обещает Азербайджану Контракт нового века? - АНАЛИТИКА

2017-09-14 16:12 | www.apa.az | 4

Бонусы в 3,6 млрд. долларов



Как отметил президент Ильхам Алиев на церемонии подписания соглашения, сегодня – знаменательный день для Азербайджана, начинается новый период разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. «Новый контракт на разработку месторождений АЧГ подписывается на более выгодных для Азербайджана условиях. После подписания контракта иностранные инвесторы выплатят нашей стране 3,6 млрд. долларов в качестве бонусов».

По условиям соглашения, доля SOCAR увеличивается до 25%. Доля прибыльной нефти Азербайджана оставит 75%. По словам президента, во время подписания «Контракта века» запасы АЧГ оценивались в 511 млн. тон нефти. «Но запасы превысили прогнозы. Сейчас на АЧГ есть 500 млн. тонн недобытой нефти».

Глава государства добавил, что сегодня весь азербайджанский народ видит пользу Контракта века. «Подписание нового документа в центре Гейдара Алиева носит символический характер. Контакт века был заключен 23 года назад именно усилиями Гейдара Алиева. Сегодняшняя церемония доказывает, что политика Гейдара Алиева живет и будет жить в Азербайджане. Наша страна будет развиваться и впредь. В формировании этого потенциала велика роль «Контракта века». Мы проводим независимую политику, ни от кого не зависим. Это позволяют нам экономические возможности, «Контракт века».

«Соглашение могло быть подписано и с другой компанией…»



Президент отметил и взаимовыгодное сотрудничество Азербайджана с BP, которое сформировалось за 23 года. «Азербайджан мог подписать это соглашение о продлении контракта PSA до 2050 года и с другой компанией. Но мы сделали этот выбор, поскольку успешно сотрудничаем с BP и другими участницами «Контракта века».

«Нефть может стать и проблемой»

По словам И.Алиева, происходящее в других богатых нефтью странах доказывает, что нефть может стать и проблемой: «Но наша главная цель – превращение нефтяных доходов в человеческий капитал. И мы ее достигли. Строительство более 3 тыс. школ, более 600 больниц, более 11 тыс. км дорог связано с эффективным использованием нефтяных доходов. За счет средств Нефтяного фонда мы обеспечили жильем 250 тыс. вынужденных переселенцев в более чем 100 поселках. Можно еще долго перечислять пользу от нефтяных доходов… Даже снижение нефтяных цен не заставило нас свернуть с выбранного пути».

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак на церемонии подписания отметил, что компания Turk Petrollari первые инвестиции за рубеж вложила именно в Азербайджан. «Turk Petrollari имеет в проекте Шахдениз долю в 19%. Turk Petrollari сегодня приняла участие в подписании и продлит свое участие в разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2049 года. Турция продолжит оставаться важным партнером Азербайджана, будет увеличивать инвестиции в вашу страну».

Новый этап сотрудничества Лондона и Баку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей в поздравительном письме подчеркнула, что сегодняшнее подписание соглашения является новым этапом сотрудничества Великобритании и Азербайджана в энергетической сфере. «С подписанием «Контракта века» после обретения независимости Азербайджан заработал право впервые использовать ресурсы Каспия. Азербайджан поставляет свою нефть на мировой рынок посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2020 году начнется экспорт азербайджанского газа в Европу. Уверена, что новый контракт еще более усилит наше сотрудничество с Азербайджаном».

С подписанием первого контракта по АЧГ, которое пришлось на период сложных политических и экономических условий, был заложен фундамент экономического развития Азербайджана. Со времени подписания первого контракта в 1994 году в АЧГ было вложено 33 млрд. долларов инвестиций, а добытые 440 млн. тонн нефти принесли стране прибыль на более чем 125 млрд. долларов. Условия нового соглашения вступят в силу после ратификации в Милли Меджлисе. Таким образом, в течение следующих 32 лет экономическая прибыль страны от АЧГ достигнет максимума. Условия нового соглашения наряду с тем, что отражают возросший с 1994 года финансовый и технологический потенциал страны, также демонстрируют доверие иностранных компаний экономике Азербайджана и переводят реальное сотрудничество в новую плоскость.

Главный исполнительный директор компании BP Роберт Дадли заявил, что в рамках нового соглашения будет вложено более 40 млрд. долларов новых инвестиций. «Все эти достижения стали возможными только благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева. В течение следующих 32 лет совместной работы и вложением более чем 40 млрд. долларов новых инвестиций мы продолжим обеспечивать долгосрочное будущее добычи нефти и газа в Азербайджане».

Доли распределены



По условиям соглашения, компания BP останется оператором проекта, а доля SOCAR в АЧГ повысится с 11,65% до 25%. Кроме того, иностранные инвесторы выплатят Азербайджану 3,6 млрд. долларов в качестве бонусов. В последующие 32 года в разработку блока месторождений АЧГ будет вложено более 40 млрд. долларов инвестиций.

После утверждения соглашения новые доли участия будут выглядеть следующим образом: BP - 30,37%; AzACG (SOCAR) - 25%; Chevron - 9,57%; Inpex - 9,31%; Statoil - 7,27%; ExxonMobil - 6,79%; TPAO - 5,73%; Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31%. Вслед за подписанием соглашения SOCAR и партнеры договорились о проведении инженерно-проектных работ с целью оценки строительства дополнительной добывающей платформы на контрактной площади АЧГ.

До подписания нового соглашения долевое распределение выглядело так: BP (35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,5%), ExxonMobil (8%), TPAO (6.7%), Itochu (4,3%), ONGC (2,7%).