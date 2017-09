Türkiyədə fotoqraf həbs olundu

2017-09-14 15:11 | www.oxu.az | 4

Türkiyədə xarici mətbuat üçün çəkdiyi şəkilləri ilə məhşur olan fotojurnalist Çağdaş Ərdoğan həbs olunub.

Oxu.Az türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Çağdaş 2 sentyabrda Kadıköydə yerləşən “Fenerbahçe Stadium”un yaxınlığında şəkil çəkən zaman saxlanılıb. Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) binasının şəkillərini çəkməkdə günahlandırılan fotoqraf 12 gün saxlanıldıqdan sonra Çağlayan Ədliyyəsinin qərarı ilə həbsə göndərilib.

Çağdaş Ərdoğan "Associated Press", "Agence France Press", "Getty Images", "New York Times", "The Guardian", "Wall Street Journal" kimi məhşur mətbuat orqanları ilə çalışıb.

E.C.