Солистка группы Those Darlins умерла от рака в возрасте 28 лет

2017-09-14 16:03 | www.oxu.az | 3

Гитарист, певица и основатель рок-группы Those Darlins Джесси Зазу скончалась в Нашвилле, штат Теннесси, передает Oxu.Az со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Исполнительница умерла в больнице после полуторагодичной борьбы с раком шейки матки. Зазу было 28 лет.

«Она не теряла чувство юмора и волевой характер до последнего момента. Она находилась в окружении людей, которые заботились о ней, и о которых заботилась она сама», - заявил барабанщик Those Darlins Линвуд Регенсбург.

Рок-группа Those Darlins сформировалась в 2006 году. Коллектив выпустил три студийных альбома. В конце 2015-го музыканты объявили о временном уходе со сцены из-за того, что у Зазу диагностировали рак.

A.C.

