Новосибирский оркестр удивит бакинцев (ФОТО)

2017-09-14 16:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 19 сентября в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в рамках IX Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоится концерт одного из лучших камерных коллективов мира - Новосибирского филармонического камерного оркестра, сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эюб Гулиев.

Фестиваль пройдет 18-26 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и туризма Азербайджана.

Новосибирский оркестр выступит под управлением заслуженного артиста, дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов Эюба Гулиева.

В программе концерта произведения, которые впервые прозвучат в Азербайджане - 6-й фортепианный концерт "Concerto lontano" Родиона Щедрина (нотный материал концерта предоставлен самим автором), произведение Гии Канчели - "Данелиада", Арво Пярта - "Фратрес", а также "Метаморфозы" выдающегося азербайджанского композитора Фирангиз Ализаде, которая в этом году отмечает 70-летний юбилей.

Кроме этого публика сможет услышать оркестровые произведения Гара Гараева, Вольфганга Амадей Моцарта и Петра Чайковского. В качестве солистов будут выступать известная российская скрипачка, заслуженная артистка России, концертмейстер Новосибирского филармонического камерного оркестра Юлия Рубина и аспирант Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, талантливый пианист Риад Мамедов, который впервые исполнит в Баку Концерт Родиона Щедрина.

20 сентября Новосибирский оркестр под управлением Эюба Гулиева выступит в рамках фестиваля в Сумгайыте.

(Автор: Джани Бабаева )