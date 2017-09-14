Российский сенатор: «В нагорно-карабахском вопросе Москва не адвокат и не прокурор»

2017-09-14 16:22 | www.apa.az | 5

«Основным вопросом для России является то, чтобы его партнеры сами формировали свою внешнюю и внутреннюю политику, не поддавались влиянию иностранных государств».

Как сообщает АПА, об этом на международной конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа» заявил член Совета Федерации России Андрей Климов.

Российский сенатор затронул вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. По его словам, стороны сами должны решить эту проблему: «Россия не адвокат и не прокурор. Надеемся, что стороны сами найдут компромиссный вариант урегулирования».