«Контракт нового века»: новые возможности для укрепления независимости, политико-экономической стабильности - АНАЛИТИКА

2017-09-14 16:32 | www.apa.az | 5

Увеличиваются возможности для сбалансирования внешнеполитического курса Азербайджана, повышения его военного, политического превосходства в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

В Баку состоялась церемония подписания Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений «Азери», «Чираг» и глубинной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря до 2050 года. Сделанные на мероприятия заявления, отправленные месседжи дают возможность выдвигать предположения о направлениях будущей внешней политики, нефтяной стратегии, делают необходимым вновь оценить путь, пройденный от «Контракта века» до сегодняшнего дня.

«Контракт века» дал Азербайджану возможность сбалансировать внешнюю политику. В первые годы независимости в регионе были серьезные пробелы. В то время Азербайджан превратился в «полигон» для иностранных сил, которые хотели обеспечить свои интересы на Южном Кавказе. Возможность вести многовекторную внешнюю политику была ограниченной. Жесткий характер борьбы на глобальном пространстве, обострение в отношениях США-Иран, США-Россия, Европа-Россия сразу сказались на Азербайджане. Эта борьба шла не только за то, чтобы включить в круг своего влияния регион с богатыми энергетическими запасами. Геополитическая позиция Южного Кавказа делала этот регион еще более привлекательным. Геостратегические игроки евразийского региона создавали очаги конфликта для нарушения стабильности в регионе, еще больше обостряли уже имеющуюся напряженность. Подписание в таких исторических условиях договора, разработка правовой базы, которая позволила бы вывести запасы углеводородов Каспия на мировые рынки, дало бы возможность нейтрализировать давление на страну, сбалансировать внешнеполитический курс. Именно в этом заключается историческая ценность «Контракта века». Принципы разработки запасов, долевого распределения нефтедобычи позволили Азербайджану избежать форс-мажора. В то же время эта политика застраховала страну от форматов многостороннего сотрудничества. Это преимущество позволило Азербайджану спустя несколько лет полностью построить внешнеполитический курс на развитии двусторонних отношений. В этом смысле «Контракт века» имеет значимую роль не только с точки зрения экономической выгоды для Азербайджана, но и с точки зрения укрепления независимости страны.

Азербайджан уже 150 лет известен как нефтяная страна. Но в период Царской России и Советского Союза страна не получила достойную долю от освоения этого национального богатства. Только за счет подписанных в период независимости договоров, намеченной и реализованной Гейдаром Алиевым и успешно продолжающейся сегодня нефтяной стратегии Азербайджан впервые в истории стал получать большой доход. Рациональное использование этого дохода, направление полученных средств на реконструкцию инфраструктуры страны (школы, больницы, дороги, строительство поселков для беженцев и вынужденных переселенцев), концентрация основной части нефтяных доходов в Государственном нефтяном фонде сделали возможным передачу всего этого будущим поколениям. «Контракт века» также обеспечил интеграцию Азербайджана в мировой нефтяной рынок. Азербайджан – один из субъектов процесса сбалансирования на мировом рынке. Страна активно участвует в формате «ОРЕС+», которая предусматривает сокращение добычи нефти. Азербайджан, выполняя взятые на себя обязательства, вносит вклад в сбалансирование спроса и предложения на нефтяном рынке, что поднимает еще выше особый статус страны в мировой экономике, на энергетическом рынке.

Увеличение доли SOCAR в распределении добычи с 11 до 25 процентов, обязательство выплатить стране 3,6 миллиарда долларов в качестве бонуса показывают, что при подписании нефтяных контрактов Азербайджан сохраняет экономические интересы страны. Это проявляется не только в продленном сегодня нефтяном контракте, но и в соглашениях по эксплуатации газовых месторождений в Каспийском море. Было бы более приемлемо поручить экономические стороны вопроса экономистам, и достаточно отметить тот факт, что рыночная стоимость резервов месторождения Азери-Чираг-Гюнешли, которые составляют 500 млн. тонн нефти, по нынешним ценам приближается к 170 миллиардам долларов, что в предстоящие десятилетия обеспечит Азербайджану, обладающему 25-процентной долей в этом проекте, достаточно серьезный доход. Это только доход от «Контракта нового века». Если сюда прибавить доходы от разработки месторождений «Шахдениз» и «Шахдениз-2», тогда получается довольно серьезная цифра.

Следует особо обратить внимание на один фактор. Подписанный в конце прошлого века «Контракт века» является не только экономическим соглашением, этот документ имеет серьезный политический вес. Значение «Контракта века» также измеряется силой стабильности. Борьба за источники энергии в мире все больше обостряется, в корне большинства крупных войн в последние десятилетия стоят контроль за богатыми нефтью регионами, маршрутами транспортировки нефти. Достаточно напомнить о процессах, начавшихся с Афганистана, продолжающихся в Ираке и приявших острый характер в Сирии, противостоянии между Саудовской Аравией и Ираном. Политика эмбарго стала одним из основных факторов давления в мире. По этой причине понятие «там где есть нефть - там кровь и нестабильность» годами еще больше укрепляется в общественном мнении. Благодаря успешной нефтяной политике Азербайджан смог застраховать себя от этих процессов. После реализации «Контракта века» страна обрела экономическую и политическую стабильность, которая продолжается до сегодняшнего дня. Хоть нагорно-карабахский конфликт на последующем этапе своего развития «приобрел вес» как результат борьбы за влияние на Южном Кавказе и в плане контроля энергетических источников, «Контракт века», экономическое усиление Азербайджана помогло воспрепятствовать тем, кто пытался использовать этот конфликт в качестве экономического давления на нашу страну. Рост экономических доходов привел к ускорению работ по военному строительству, созданию оснащенной современным оружием армии, что ослабило возможности внешних сил использовать нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Азербайджане. Апрельские события показали, что разумное использование нефтяных доходов еще больше приближает урегулирование конфликта в интересах Азербайджана.

Продление соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года демонстрирует, что за следующие десятилетия появится больше возможностей для



1) Сбалансирования курса внешней политики

2) Расширения внешнеполитических связей не в многостороннем, а в двустороннем формате

3) Укрепления независимости страны

4) Повышения особого веса страны как нефтяного государства на мировых энергетических рынках

5) Укрепления экономической и политической стабильности

6) Увеличения военного, политического преимущества в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.



Это в свою очередь, зависит от продолжения успешной нефтяной стратегии, проводимой в период независимости. Реакция США, Европы и России на продление соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года говорит о двух вещах: во-первых, несмотря на то, что отношения между основными иностранными игроками в регионе обострились, в отличие от конца прошлого века, сегодня они заинтересованы в сохранении стабильности в Азербайджане. Несмотря на то, что источники этого подхода различные (для недопущения нового обострения на границах, из-за боязни лишения в период экономической изоляции открытых Азербайджаном экономических и логистических «форточек» и др.) в конечном итоге интересы совпадают. Все стороны, у которых напряженные отношения, хотят видеть стабильность в Азербайджане, видят страну как платформа для диалога глобальных сил. Стоит только напомнить две встречи за последний год начальников Генштабов США и России.



Вюгар Гусейнов, руководитель Аналитического центра АПА.