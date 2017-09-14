Президент Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ (ФОТО)

2017-09-14 16:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ Сезара Флорина Предана и Стефана Шеннака.

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ передали главе государства поздравления по случаю подписания нового Соглашения, предусматривающего разработку месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», оценив это как большое историческое событие.

Президент Ильхам Алиев рассказал о подписанном Соглашении, партнерах и работах, проводимых на месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли».

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ.