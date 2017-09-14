В Азербайджане в первый класс пойдут 165 тысяч детей

2017-09-14 16:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане в первые классы приняты 165 тысяч детей, сказал в четверг замминистра образования Джейхун Байрамов.

По словам замминистра, положительный демографический рост, наблюдаемый в стране в последние годы, повлиял и на сферу образования. «Ежегодно в нашей образовательной системе наблюдается рост примерно на 50 тысяч человек. В целом, в 2017-2018 учебном году в школах Азербайджана будут обучаться около 1,450 миллиона учеников, а их обучением будут заниматься почти 150 тысяч учителей», - отметил Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)