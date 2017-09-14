В Москве прошла международная конференция по азербайджано-российским отношениям - ОБНОВЛЕНО

2017-09-14 16:59 | www.apa.az | 6

В столице России прошла международная конференция по азербайджано-российским отношениям.

Как сообщает московский корреспондент АПА, выступая на конференции «Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа» председатель Центра геополитической экспертизы Александр Дугин заявил, что мероприятие играет важную роль в формировании образа Азербайджана в России и наоборот.

Говоря о путях разрешения нагорно-карабахского конфликта, российский эксперт отметил, что он препятствует укреплению сотрудничества между Москвой и Баку.

По словам председателя Изборского клуба, писателя публициста Александра Проханова, Азербайджан сформировал новое видение в регионе. Он отметил, что для Москвы очень значимо то, что Азербайджан ведет независимую внешнюю политику. Писатель отметил, что данный аспект играет важную роль в отношениях между Азербайджаном и РФ.

Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли, в своей речи затронул процесс развития отношений между двумя странами. При этом он указал на наличие надежного партнерства между Москвой и Баку.

«Формат сегодняшней конференции уникален. Сегодня патриоты России и Азербайджана объединяют свои усилии для достижения общих задач», - сказал он.

Азербайджанский депутат отметил. Что военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Россией способствует укреплению мира и безопасности в регионе.

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан внес огромный вклад в победу во Второй мировой войне.

«Бакинская нефть сыграла большую роль в победе над фашизмом», - констатировал политик.

Высоко оценив работу, проделанную Гейдаром Алиевым и нынешним президентом Ильхамом Алиевым по развитию современного Азербайджана, российский политик отметил, что сегодня Азербайджан превратился в очень значимого игрока в важном для мира регионе.



Выступившие на конференции члены азербайджанской общины Нагорного Карабаха – композитор Фархад Бадалбейли и депутат Ровшан Рзаев выразили недовольство в связи с нерешенностью нагорно-карабахского конфликта. Они подвергли резкой критике деятельность Минской группы ОБСЕ, подчеркнули, что в этой работе должна помочь русская интеллигенция.



Другие депутаты, сенаторы, политические эксперты и общественные деятели особо отметили политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Также были затронуты отношения между двумя странами в культурной сфере, роль азербайджанской диаспоры в московско-бакинских отношениях, вопрос диалога между интеллектуальной и патриотичной элитой двух стран.



Депутаты ММ Али Гусейнли и Михаил Забелин также подняли вопрос о будущей деятельности ВАК.