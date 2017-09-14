На станциях бакинского метро прозвучит музыка

2017-09-14 16:16 | www.oxu.az | 5
ЗАО «Бакинский метрополитен» претворит в жизнь еще один социальный проект.
Как сообщили Oxu.Az в структуре, 18 сентября в вестибюлях некоторых станций будет организована концертная программа.
Отметим, что 18 сентября в Азербайджане отмечается День Национальной музыки в день рождения гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.
В концертную программу включены образцы национальной и классической музыки.
Концертная программа будет звучать на указанных станциях в указанное время:
- Станция «Ичеришехер» - 12:00-13:30;
- Станция «28 Мая» - 13:00-14:30;
- Станция «Эльмляр Академиясы» - 14:00-15:30;
- Станция «Мемар Аджеми» (Фиолетовая ветка) – 15:00-16:30.