На станциях бакинского метро прозвучит музыка

2017-09-14 16:16 | www.oxu.az | 5

ЗАО «Бакинский метрополитен» претворит в жизнь еще один социальный проект.

Как сообщили Oxu.Az в структуре, 18 сентября в вестибюлях некоторых станций будет организована концертная программа.

Отметим, что 18 сентября в Азербайджане отмечается День Национальной музыки в день рождения гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

В концертную программу включены образцы национальной и классической музыки.

Концертная программа будет звучать на указанных станциях в указанное время:

- Станция «Ичеришехер» - 12:00-13:30;

- Станция «28 Мая» - 13:00-14:30;

- Станция «Эльмляр Академиясы» - 14:00-15:30;

- Станция «Мемар Аджеми» (Фиолетовая ветка) – 15:00-16:30.

A.M.

