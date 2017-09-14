Назначен президент клуба «Зиря»

2017-09-14 16:20 | www.oxu.az | 4

Произошли изменения в руководстве клуба «Зиря», которая ведет борьбу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, по итогам проведенных в клубе консультаций почетным президентом был избран Орхан Мамедов.

О.Мамедов был основным инициатором создания «Зиря». Занимавший до этого должность исполнительного директора Натик Исмаилов назначен президентом клуба. А должность исполнительного директора занял Джахангир Мамедов.

Отметим, что клуб «Зиря» учрежден в 2014 году.

А.М.

