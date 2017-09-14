Президент Азербайджана принял исполнительного вице-президента компании Statoil - ОБНОВЛЕНО

2017-09-14 17:02 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял исполнительного вице-президента по международному развитию и производству компании Statoil Ларса Кристиана Бахера.

Как передает АПА-Экономикс, на встрече было отмечено значение подписания нового соглашения по разработке месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в азербайджанском сектора Каспийского моря, подчеркнуто осуществление плодотворного сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией Statoil и проведен обмен мнениями о перспективах этого сотрудничества.