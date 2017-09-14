Леди Гага страдает от тяжелого заболевания

2017-09-14 16:26 | www.oxu.az | 6

Американская певица Леди Гага сообщила, что у нее хроническая фибромиалгия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, певица сообщила об этом в твиттере.

«Я хочу оказать помощь в повышении осведомленности и объединить людей, у которых она есть. Мы все можем поделиться историями о том, что помогает, а от чего становится больно», - написала Леди Гага.

Пациенты с фибромиалгией страдают от хронической, как правило симметричной боли во всем теле. Болезнь изучена не до конца, что затрудняет ее лечение. От фибромиалгии страдают примерно 4% населения. Среди людей с этим диагнозом в семь раз больше женщин, чем мужчин.

Э.Д.

