Российский сенатор: В нагорно-карабахском вопросе Москва не адвокат и не прокурор

2017-09-14 16:32 | www.oxu.az | 5
«Основным вопросом для России является то, чтобы его партнеры сами формировали свою внешнюю и внутреннюю политику, не поддавались влиянию иностранных государств».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на международной конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа» заявил член Совета Федерации России Андрей Климов.
Российский сенатор затронул вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
По его словам, стороны сами должны решить эту проблему:
«Россия не адвокат и не прокурор. Надеемся, что стороны сами найдут компромиссный вариант урегулирования».