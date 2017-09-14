Российский сенатор: В нагорно-карабахском вопросе Москва не адвокат и не прокурор

2017-09-14 16:32 | www.oxu.az | 5

«Основным вопросом для России является то, чтобы его партнеры сами формировали свою внешнюю и внутреннюю политику, не поддавались влиянию иностранных государств».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на международной конференции «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа» заявил член Совета Федерации России Андрей Климов.



Российский сенатор затронул вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, стороны сами должны решить эту проблему:

«Россия не адвокат и не прокурор. Надеемся, что стороны сами найдут компромиссный вариант урегулирования».

Н.О.

