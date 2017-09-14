Надеюсь, что "Карабах" обыграет "Челси" в Баку со счетом 6:0 – британский госминистр

2017-09-14 16:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Я очень надеюсь, что футбольный клуб "Карабах" на своем поле в Баку сможет обыграть клуб "Челси" со счетом 6:0, сказал журналистам в четверг государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан.

"Я не считаю себя футбольным экспертом, но я знаком с результатом матча. И сейчас будучи в Баку я надеюсь, что когда "Челси" приедет сюда "Карабах" обыграет их тоже со счетом 6:0 или даже 7:0. Существует большая связь между Тофиком Бахрамовым, памятник которому я сегодня посетил и крупнейшим успехом британского футбола. Он очень уважаем как судья в футбольном мире и вписал свое имя в историю. Я также заметил, что качество азербайджанского футбола растет и думаю, что результаты будут улучшаться, несмотря на счет последнего матча", - сказал Дункан.

(Автор: Максим Цурков)