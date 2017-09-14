В Азербайджане создаются пункты очистки зерна (ФОТО)

2017-09-14 16:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана, с целью обеспечения страны качественным зерном, закупило специальное оборудование по его очистке, сообщает в четверг министерство.

Оборудование, закупленное в рамках проекта "Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства", будет действовать в качестве пунктов очистки зерна при Научно-исследовательском институте (НИИ) земледелия. В пунктах, способных очищать две тонны зерна в час, также присутствует оборудование по взвешиванию, отсеву по размеру и форме, аппараты по распылению и другое оборудование.

В сообщении отмечено, что такие пункты позволят качественно улучшить работу НИИ, занимающегося выведением новых урожайных сортов зерна. Кроме того пункты будут обслуживать и отдельных фермеров, занимающихся зерноводством.

Первый пункт по очистке уже создан на региональной станции НИИ в Гобустанском районе. Всего на территории страны планируется создание шести подобных пунктов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-июле в стране было собрано 2,63 миллиона тонн зерновых и зернобобовых с площади в 915,7 тысячи гектаров (97,3 процента общей посевной площади). Средняя урожайность составила 28,7 центнера с гектара.

(Автор: Анвар Мамедов)