Президент Азербайджана принял содокладчиков ПАСЕ - ОБНОВЛЕНО

2017-09-14 17:14 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Цезаря Флорина Преду и Стефана Шеннака.

Как сообщает АПА, содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ поздравили главу государства с подписанием нового соглашения по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», назвали это большим историческим событием.

Президент Ильхам Алиев рассказал о подписанном соглашении, о партнерах и работе на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».

На встрече были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

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16:18

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Цезаря Флорина Преду и Стефана Шеннака.

Как сообщает АПА. Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой главы государства.