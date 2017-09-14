Президент Азербайджана принял содокладчиков ПАСЕ - ОБНОВЛЕНО

2017-09-14 17:14 | www.apa.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Цезаря Флорина Преду и Стефана Шеннака.
Как сообщает АПА, содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ поздравили главу государства с подписанием нового соглашения по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», назвали это большим историческим событием.
Президент Ильхам Алиев рассказал о подписанном соглашении, о партнерах и работе на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».
На встрече были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Парламентской Ассамблеей Совета Европы.
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16:18
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Цезаря Флорина Преду и Стефана Шеннака.
Как сообщает АПА. Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой главы государства.