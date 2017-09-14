На шахте в Коми произошел обвал породы

2017-09-14 17:41 | www.apa.az | 2
В Республике Коми РФ на нефтешахте «Яреганефть» произошел обвал породы.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным, погиб один горняк.
«Всего на момент ЧП в нефтешахте находились 109 человек», — рассказал собеседник агентства.
В региональном ГУ МЧС отметили, что на аварийном участке находились шесть человек. Сейчас шахта работает в штатном режиме, показатели метана и углекислого газа не превышают предельно допустимых значений.
Нефтешахта входит в структуру «Лукойла», в компании подтвердили происшествие. Причины случившегося выясняются.
На месте работают 13 человек и три единицы техники Ухтинского военизированного горноспасательного отряда, а также оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона.