В Москве открыли мемориальную доску Муслима Магомаева

2017-09-14 16:45 | www.oxu.az | 3

Мемориальная доска в честь 75-летия народного артиста СССР Муслима Магомаева открылась в четверг в Москве, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Мемориал торжественно открыл заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Здесь собрались все, кому небезразлична судьба и творчество этого, без сомнения, великого исполнителя. Поэтому я сердечно благодарю авторов мемориальной доски, инициаторов ее установки и поздравляю вас всех», - сказал он.

«Он пел сердцем для народа. Он любил народ, и народ это чувствовал и отвечал ему тем же. Его музыка и прекрасный голос проникали в сердце зрителя», - поделился художник Александр Шилов.

На открытии присутствовали вдова Муслима Магометовича - Тамара Синявская, близкий друг артиста и учредитель Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Араз Агаларов, певец Эмин Агаларов, доктор Леонид Рошаль и другие ценители творчества и поклонники музыканта.

Н.О.