Скончался известный азербайджанский ашуг Адалят Насибов

2017-09-14 16:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 79 году жизни скончался известный ашуг, один из видных представителей газахской ашугской школы, заслуженный деятель искусств Азербайджана, президентский стипендиат Ашуг Адалят (полное имя Адалят Магомедали оглы Насибов), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры и туризма. Музыкант страдал онкологическим заболеванием.

Ашуг Адалят родился 27 января 1939 года в городе Газах. Первым учителем ашуга был его отец, которой начал учить его игре на сазе, когда ему было всего 5 лет. Устной народной литературе Адалят учился у жителя Газахского района - Магомедали киши. Окончил 1-ю городскую среднюю школу города Газаха. Не сумев получить высшее образование из-за бедности, ашуг Адалят зарабатывал на жизнь с помощью саза. С 10-летнего возраста начал ездить вместе с видными ашугами по всем регионам Азербайджана, а также Борчалы (азербайджанонаселенные регионы Грузии) и западный Азербайджан (Гёкча). С 15 лет самостоятельно выступает как ашуг. Его учителем являлся Ашуг Али. Ашуг Адалят впервые был приглашен в Баку в 1950 году академиком Асланом Аслановым, дома у которого он прожил один месяц. Благодаря Асланову состоялся дебют молодого ашуга на азербайджанском радио и телевидении и знакомство с такими корифеями, как Самед Вургун, Исмаил Шихлы, Гусейн Ариф, Исмаил Сарывелли и др. С большим успехом представлял древнее азербайджанское ашугское искусство во многих странах мира.

Снимался в художественных и документальных фильмах, среди которых «Семеро сыновей моих» (1970), «Адалят» (1971), «Ашуг Алескер» (1972), «Прима» (1992), «Моя божья доля и струнный саз» (2007).

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)