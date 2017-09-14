Покупка российских ЗРК С-400 не отдалит Анкару от НАТО - секретарь президента Турции

2017-09-14 16:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не означает отдаления Анкары от НАТО, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Калын отметил, что Турция является важным союзником НАТО и останется таковым.

«Турция имеет право обеспечивать свою безопасность и ни кто не вправе указывать Турции, что ей делать», - отметил Калын.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Россия и Турция обсуждают условия кредита для приобретения комплекса C-400, и Турция уже внесла первый взнос для приобретения ЗРК.

Напомним, что ранее сообщалось, что Турция купит несколько ЗРК С-400 за 2,5 миллиарда долларов. При этом турецкая сторона заявила, что Москва передаст Турции технологию С-400.

Также ранее президент Турции сказал, что Турция и Россия уже подписали договор о приобретении ЗРК С-400 и Анкара получит их.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности промышленности этой страны.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

Отметим, что в начале июля экс-министр обороны Турции Фикри Ишык сказал, что российские ЗРК С-400 невозможно будет интегрировать в натовскую систему.

Закупка ЗРК С-400 не означает, что Турция откажется от развития отечественной системы ПВО, сказал он.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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