Сменился председатель Попечительского совета Фонда страхования вкладов

2017-09-14 18:30 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, сегодня состоялось заседание Попечительского совета фонда. На заседании на должность председателя Попечительского совета был избран советник председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров. Отметим, что до сих пор председателем Попечительского совета фонда был член Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Ильгар Мурадов.

Кроме того, произошли изменения и в составе Попечительского совета. Так, директор департамента макроэкономических исследований Центрального банка Шаиг Адыгезалов был отстранён от должности члена Попечительского совета. На его место назначен заведующий отделом аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Азад Тагизаде.