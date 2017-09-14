Президент Азербайджана принял исполнительного вице-президента компании Statoil (ФОТО) (ВЕРСИЯ 2)

2017-09-14 16:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с исполнительным вице-президентом по международному развитию и производству компании Statoil Ларсом Кристианом Бахером.

На встрече была отмечена значимость подписания нового Соглашения по разработке месторождений «Азери - Чираг - Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, подчеркнуто осуществление плодотворного сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и компанией Statoil, и проведен обмен мнениями по перспективам этого сотрудничества.