"Семь красавиц" Гара Гараева вновь в Баку

2017-09-14 17:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - 24 сентября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку в рамках IX Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоится показ балета "Семь красавиц", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Этот балет входит в сокровищницу азербайджанского балетного искусства и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию. Балет "Семь красавиц" с триумфом был показан на сценах Государственного академического Большого театра России и Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Многочисленные российские и белорусские средства массовой информации и театральные критики после показа балета восторженно отзывались о музыке Гара Гараева и высоком художественно-постановочном уровне спектакля.

В спектакле примут участие - заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Ибрагимова (Прекраснейшая), ведущие солисты балета Анар Микаилов (Бахрам шах), Самира Мамедова (Индийская красавица), Эльмира Сулейманова (Славянская красавица), Фаиля Болгарова (Хорезмская красавица), Лейла Нариманидзе (Китайская красавица), Джамиля Керимова (Византийская красавица), Аян Эйвазова (Магрибская красавица) и другие.

Балетом будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева )