Россию хотят отстранить от Олимпиады-2018

2017-09-14 17:04 | www.oxu.az | 4

Национальные антидопинговые агентства ряда стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинг-скандала.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в совместном заявлении руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), которое опубликовало Guardian.

Совместное заявление было сделано по итогам встречи членов NADO, прошедшей в Денвере. Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады.

Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для «чистых» атлетов на Играх-2018, - говорится в заявлении. - У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет «чистой» из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года».

Члены NADO, в целом, не против выступления ряда россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.

Н.О.