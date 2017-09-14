Участник голосования «Эмми» назвал «Мир дикого запада» претенциозным дерьмом

2017-09-14 17:10 | www.oxu.az | 4

Один из членов Американской телевизионной академии, которая ежегодно организует премию «Эмми», анонимно обрушился с критикой на сериалы, номинированные на награду в 2017 году.

Как передает Oxu.Az, его письмо приводит The Holllywood Reporter.

«Насколько мне известно, я единственный человек, который ненавидел «Карточный домик» с самого начала. Он кажется помпезным и никогда мне не нравился, но я смотрю каждый сезон, чтобы посмотреть, не стал ли он лучше. И каждый раз — «не-а»!», - заявил кинолюбитель.

«Я пытался полюбить «Мир дикого запада», но пока я смотрел его, я не мог отделаться от мысли, какое же это претенциозное дерьмо. Я знаю, что должен быть поражен «Рассказом служанки», но он чересчур монотонный для меня», - добавил критик. Он отметил, что в номинации «Лучший драматический сериал» проголосовал за проект «Это мы».

Говоря о комедийных картинах, член телевизионной академии назвал несмешными сериалы «Атланта», «Мастер не на все руки» и «Американская семейка», а также раскритиковал «Черную комедию» за попытки учить и отчитывать зрителя. Лучшим сериалом в этой категории он посчитал «Кремниевую долину».

В июле стали известны номинанты на премию «Эмми». 69-я церемония вручения награды состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. Мероприятие проведет телеведущий Стивен Кольбер.

Премия «Эмми» за выдающиеся достижения в шоу и сериалах — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.

A.C.

