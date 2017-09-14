В Баку пройдет кастинг фильма “Gül Əhməd”

2017-09-14 17:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет кастинг художественного фильма “Gül Əhməd”, который снимается компанией “İmperator Lion M”. Режиссер работы – Метин Юджел (Турция). Фильм будет снят в жанре комедии с участием известных актеров.

Кастинг пройдет 15 сентября с 10.00 до 19.00.

Возрастной ценз не ограничен. Адрес: Центр культуры Гара Гараева, проспекn Гейдара Алиева, 67 (около метро Наримана Нариманова и Дом торжеств "Günəş"). Телефон для связи: 051 255 96 86

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