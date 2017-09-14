SOCAR и Statoil обсудили разработку месторождения Карабах и двух перспективных структур

2017-09-14 19:01 | www.apa.az | 5

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял в головном офисе SOCAR исполнительного вице-президента по международному развитию и производству компании Statoil Ларса Кристиана Бахера.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, на встрече Р.Абдуллаев рассказал о долгосрочном сотрудничестве между SOCAR и Statoil, подчеркнув, что Statoil является одним из основных партнеров SOCAR в таких проектах глобального значения, как Азери-Чираг-Гюнешли, Баку-Тбилиси-Джейхан. Р.Абдуллаев, назвав знаменательным событием подписание сегодня нового контракта между SOCAR и иностранными партнерами по проекту АЧГ, отметил, что это в очередной раз свидетельствует об уверенности иностранных партнеров в экономике Азербайджана и возводит партнерство в новую плоскость.

Л.К.Бахер отметил, что Statoil уже 25 лет успешно функционирует в Азербайджане и продлевающий сотрудничество сегодняшний контракт является лучшим подарком к этому юбилею. Он подчеркнул, что компания сотрудничает с SOCAR в энергетических проектах, а также социально значимых мероприятиях, а операции в рамках проекта АЧГ проводятся в соответствии с мировыми стандартами. Он выразил уверенность в том, что проект АЧГ еще долгие годы будет занимать важное место в международной деятельности Statoil.

На встрече были проведены обсуждения и заслушаны предложения по совместной разработке перспективных структур Дан Улдузу и Ашрафи, а также месторождения Карабах. В то же время было отмечено, что компании проводят совместные мероприятия по охране окружающей среды, развитию человеческих ресурсов, в том числе подготовке специалистов нефтегазовой отрасли.

На встрече был рассмотрен широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.