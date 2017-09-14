У солдат США в Польше выкрали военное оборудование

2017-09-14 17:17 | www.oxu.az | 4

У военных США в Польше украли дорогостоящее оборудование.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Ранее СМИ говорили, что американские солдаты и польская военная жандармерия ищут контейнер, принадлежащий армии США в Любуском воеводстве.

«Кто-то взломал стоящий на железнодорожной рампе в Жагани контейнер, принадлежащий Вооружённым силам США. Из него украли специальное оборудование стоимостью более 200 тысяч злотых, более 55 тысяч долларов», - рассказали в эфире радиостанции.

В свою очередь, польская прокуратура уверяет, что в контейнере не могли находится взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы.

«По нашим данным, речь может идти, в частности, о подзорных трубах и приборах ночного видения. Следователи не хотят этого подтверждать — сообщают только, что это специализированное оборудование, которое используется в современной армии», - отмечает радиостанция.

Помимо военных обеих стран, дело под контроль взяла вроцлавская прокуратура.

Около трёх с половиной тысяч американских военных участвует в операции Atlantic Resolve на территории Польши. Руководство страны не единожды заявляло, что не против постоянного присутствия войск США на их территории.

Н.О.