Президент Ильхам Алиев в стретился с парламентским заместителем главы МИД Японии

2017-09-14 17:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с парламентским заместителем министра иностранных дел Японии Манабу Хори.

Манабу Хори подчеркнул, что новое соглашение по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" имеет важное значение и поздравил Президента Азербайджана по этому случаю. Он передал поздравления в связи с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

Отметив, что являющийся лидирующим государством региона Азербайджан заслужил хороший авторитет в мире, Манабу Хори сказал, что Япония заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Гость сказал, что в последнее время между странами осуществляются взаимные полезные визиты, во время которых проводятся плодотворные переговоры, связанные с вложением инвестиций в различные сферы. Он также отметил, что планируется упростить визовый режим Японии с Азербайджаном для более интенсивного развития двусторонних отношений.

Передав свои поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение тем, что Япония была представлена на церемонии на высоком уровне. Глава государства подчеркнул, что Япония всегда оказывала финансовую поддержку проектам в Азербайджане, высоко оценил выделение правительством Японии кредитов на создание в Азербайджане современной инфраструктуры. Отметив, что страны успешно сотрудничают и в энергетическом секторе, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что японские компании на протяжении многих лет принимают активное участие в освоении нефтегазовых месторождений в Азербайджане и вносят существенный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимных торговых связей, рассказал о значении взаимного вложения инвестиций, наряду с энергетической сферой, в промышленную, фармацевтическую, сельскохозяйственную сферы, в том числе в отрасли чаеводства и нефтехимии, сотрудничество в зоне свободной торговли.