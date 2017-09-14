Проект АЧГ останется ключевым активом в международном портфеле Statoil в течение многих лет - исполнительный вице-президент

2017-09-14 17:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Продление соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря представляет собой важную веху для Statoil и всех участвующих компаний, говорится в сообщении, размещенном на сайте норвежской компании Statoil.

Исполнительный вице-президент по международному развитию и производству компании Statoil Ларс Кристиан Бахер поприветствовал подписание соглашения и отметил, что это является важным шагом для Statoil, говориться в сообщении.

«В этом году мы отмечаем 25-летие присутствия Statoil в Азербайджане», сказал Бахер, отметив, что продление участия компании в нефтегазовом секторе страны является знаменательным событием.

Проект разработки месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» останется ключевым активом в международном портфеле Statoil в течение многих лет, добавил Бахер.

Сегодня в Баку при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Правительство Азербайджана и компании AzACG (SOCAR), BP, Chevron, INPEX, Statoil, ExxonMobil, TP, ITOCHU и ONGC Videsh подписали новое соглашение по разработке нефтегазового блока "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года.

Соглашение должно пройти ратификацию в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана. Компания BP остается оператором проекта.

Доля участия SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) в проекте АЧГ увеличивается с 11,65 до 25 процентов, а международные компании-партнеры выплатят в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) 3,6 миллиарда долларов в виде бонусов. В следующие 32 года объем потенциальных инвестиций в АЧГ оценивается в более чем 40 миллиардов долларов.

После ратификации соглашения долевое участие в проекте будет выглядеть следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)