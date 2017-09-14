В России произошел обвал породы на шахте

2017-09-14 17:30 | www.oxu.az | 3
В Республике Коми на нефтешахте «Яреганефть» произошел обвал породы.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным, погиб один горняк.
«Всего на момент ЧП в нефтешахте находились 109 человек», - рассказал собеседник агентства.
На аварийном участке находились шесть человек. Сейчас шахта работает в штатном режиме, показатели метана и углекислого газа не превышают предельно допустимых значений.
Нефтешахта входит в структуру «ЛУКойла», в компании подтвердили происшествие. Причины случившегося выясняются.
Н.О.