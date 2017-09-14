Пляжи Афин закрыты из-за мазута

2017-09-14 17:40 | www.oxu.az | 2

Недалеко от острова Соломина в Греции затонул танкер, на котором находилось более двух с половиной тысяч тонн мазута. Нефть добралась и до Афин — в районе Глифады пляж полностью покрылся чёрной слизью. В результате местные пляжи временно закрыли, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Ранее сообщалось, что в Сароническом заливе недалеко от греческого порта Пирей затонул танкер «Агия Зони II» 11763, на борту которого находилось 2,2 тыс. тонн мазута и 370 тонн морского газойля. Двоих членов экипажа из 11 удалось спасти. Судьба остальных моряков остаётся неизвестной.

Отметим, что для локализации загрязнения морской среды установлены плавающие барьеры, сейчас водолазы герметизируют судно.

Н.О.