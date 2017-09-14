Президент Туркменистана посетил Ахалтекинский конный комплекс

2017-09-14 17:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс, где уделил время занятиям верховой ездой, а также работе над новой книгой, говорится в сообщении посольства Туркменистана в Азербайджане.

Президент поинтересовался условиями содержания коней. Данный коневодческий центр является свидетельством того, с каким трепетом и трогательной любовью относятся в Туркменистане к этим восхитительным созданиям природы. Здесь проводится большая работа по сохранению чистоты породы «небесных» скакунов, совершенствованию их экстерьера и увеличению элитного поголовья.

По инициативе и под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова в стране планомерно реализуются целевые программы по дальнейшему развитию коневодческой отрасли, модернизации её инфраструктуры, активизации международного сотрудничества в данной области, популяризации различных видов конного спорта и национальных традиций верховой езды. Результатом этой работы являются построенные в Туркменистане современные конноспортивные комплексы, где созданы все условия для проведения скачек, занятий конным спортом и национальными играми. Открываются современные учебные центры по подготовке профессиональных коневодов, тренеров, искусных наездников.

Силуэт коня изображен и на эмблеме V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые через считанные дни откроются в Ашхабаде. По инициативе главы государства в программу Игр «Ашхабад 2017» включён и конкур, что даст возможность достойно продолжить славный путь ахалтекинцев в конном спорте.

Навестив питомцев конного комплекса, Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил верховую прогулку на скакуне Гуджурлы.

В настоящее время в стране ведётся большая работа по развитию коневодства, увеличению поголовья «райских» скакунов. При непосредственном участии и по инициативе главы государства Туркменистан превратился в центр проведения мероприятий различного уровня. Крупные международные организации, занимающиеся ахалтекинским коннозаводством, специалисты отрасли приезжают на родину прославленных скакунов, чтобы перенять опыт разведения породы.

В ходе посещения конного комплекса глава государства занялся творческой работой.

Президент вывел на уровень государственной политики заботу о приумножении престижа и славы ахалтекинской породы, пропаганде в мире коневодческого искусства наших предков, подтверждением чему служат его книги, которые переведены на многие языки и пользуются огромной популярностью среди специалистов в области коневодства. Благодаря изданным трудам туркменского лидера не только ценители ахалтекинских скакунов, но и простые читатели могут ознакомиться с особенностями этой уникальной породы.

Создавая новые произведения, посвящённые ахалтекинским скакунам, Президент Гурбангулы Бердымухамедов опирается на исторические сведения, традиции туркменского коневодства, эффективность которых проверена веками. Сегодня глава государства начал работу над новым произведением. Как отмечает туркменский лидер, ахалтекинские кони, являющиеся национальной гордостью нашего народа, вдохновляют человека на грандиозные открытия и успехи.

В произведениях главы государства обобщены многолетние исследования, размышления, исторические и литературные сведения. В них прослеживаются глубокие знания автора национальных традиций коневодства, а также огромный пласт народной мудрости, выраженный в пословицах, поговорках и афоризмах на эту тему. И каждое новое издание имеет непреходящее значение в популяризации культурного наследия нации, феномена ахалтекинской породы.