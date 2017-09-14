К Ашхабаду приближается факел Азиады

2017-09-14 17:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В эти дни 17 всадников на резвых ахалтекин­ских скакунах с пылающим факелом, Государственным флагом Туркмени­стана и флагом Олимпийского Совета Азии продолжают путь по древней туркменской земле, чтобы доставить огонь, зажжённый на супергигантском месторождении «Галкыныш», к старту Игр «Ашхабад 2017». На всём пути по вcем велаятам туркменистанцы восторженно приветствовали гонцов Азиады.

Путь наездников проходит по Каахкинскому этрапу Ахалского велаята. Здесь по всему пути их тепло встречают яшули, бахчеводы, хлопкоробы, хлеборобы, деятели культуры этрапа. Джигиты посетили стены исторических крепостей Абиверд и Недирша, побывали в новой спортивной школе. По всему пути следования встреча с гонцами Азиады вызывает боль­шой патриотический подъём у населе­ния.