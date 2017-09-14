В Ракке сдался "эмир" ИГ

2017-09-14 20:09 | www.apa.az | 5

Пять боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", в том числе один из полевых командиров в этом городе, сдались ополчению "Демократических сил Сирии". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам на брифинге представитель коалиции под руководством США Райан Дилон.

"Пять (боевиков) сдались на этой неделе, включая военного "эмира", — заявил Дилон.

Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ на Евфрате — город Ракка, ранее служивший "столицей" ИГ.

Поставки гуманитарной помощи по линии ООН и Всемирной продовольственной программы затруднены. Бои идут в историческом центре города.