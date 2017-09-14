Принято решение о забеременевшей 12-летней девочке

2017-09-14 17:47 | www.oxu.az | 3

Врачи приняли решение не прерывать беременность 12-летней девочки, изнасилованной своим отчимом.

Как передает Oxu.Az, об этом qafqazinfo сообщила глава детского приюта Реинтеграционного центра Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

По ее словам, врачи приняли решение оставить ребенка: «Врачи осмотрели мать и ребенка и пришли к выводу, что беременность надо продолжить».

Отметим, что житель Балакенского района Эльчин Шиндиев изнасиловал 12-летнюю дочь женщины, с которой состоял в гражданском браке. Э.Шиндиев напал на девочку, когда ее матери не было дома. Ребенок никому ничего не сказал. И только когда мать увидела, что самочувствие девочки ухудшилось, и пошла с ней в больницу, выяснилось, что девочка находится на 22-й неделе беременности. Это событие вызвало серьезный резонанс. На период следствия в отношении Э.Шиндиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Э.А.

