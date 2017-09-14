Суринам заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном в сфере финансов (Эксклюзив) (ФОТО)

2017-09-14 17:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Суринам заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном в сфере финансов, сказал в четверг в интервью Trend министр финансов Суринама Гиллмор Хуфдраад (Gillmore Hoefdraad).

По словам министра финансов, экономический кризис, связанный с резким падением цен на нефть, в одинаковой степени затронул обе страны.

“Это мой первый визит в Азербайджан. У нас хорошие дружественные отношения с вашей страной, и данный визит является шансом для обмена опытом с министерством финансов Азербайджана. В последние два года мы столкнулись с одинаковыми сложностями в экономике, так как экономика наших стран зависима от добывающей промышленности”, - сказал Хуфдраад.

Министр отметил, что обе страны предприняли схожие шаги по снижению зависимости от нефтяного сектора, и опыт Азербайджана по диверсификации экономики может стать интересным для Суринама.

“Мы также можем помочь друг другу в диверсификации наших экономик. У нас есть несколько общих сфер, в которых мы можем наладить и развивать наше сотрудничество”, - сказал министр.

По словам Хуфдраада, в ходе визита он также планирует встретиться с министрами экологии и природных ресурсов и сельского хозяйства.

“Мы также планируем, встретится с министром экологии и природных ресурсов. Суринам богат природными ресурсами - почти 90 процентов нашей территории покрыто тропическими джунглями, также страна богата нефтью, золотом и бокситами. Кроме того, мы встретимся с министром сельского хозяйства, и обсудим наше сотрудничество в данной сфере”, - сказал Хуфдраад.

(Автор: Анвар Мамедов)