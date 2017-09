Представители ВВС Турции, участвующие в учениях TurAz Qartalı-2017, прибыли в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)

2017-09-14 18:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Летный и инженерно-технический состав Военно-воздушных сил Турции прибыл в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2017, сообщает в четверг минобороны Азербайджана.

В целях подготовки к учениям, в настоящее время проводится соответствующая работа по размещению состава, планированию учений и другим организационным вопросам.

Следует отметить, что в учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18-го по 30-ое сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.