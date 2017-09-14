Китайский учитель спас собиравшуюся броситься с крыши школьницу - ВИДЕО

2017-09-14 17:58 | www.oxu.az | 4

В Китае учитель спас старшеклассницу, собиравшуюся свести счеты с жизнью.

Происходящее снял на видео один из очевидцев, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девочка забралась на крышу 17-этажного здания. В течение часа она отказывалась слушать прибывших на место родителей, одноклассников, спасателей и учителя, угрожая спрыгнуть, как только они приблизятся к ней.

Дотянуться до школьницы было невозможно. Желая подобраться к ней поближе, учитель предложил ей бутылку воды, и вытянул ее на безопасное место.



