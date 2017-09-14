Турецкие пилоты прибыли в Азербайджан – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-14 18:00 | www.oxu.az | 4

Летный и инженерно-технический состав Военно-воздушных сил Турции прибыл в Азербайджан для участия в совместных учениях «TurAz Qartalı-2017».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в целях подготовки к учениям, в настоящее время проводится соответствующая работа по размещению состава, планированию учений и другим организационным вопросам.

Следует отметить, что в учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18-го по 30-ое сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

Э.А.