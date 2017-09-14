В госорганах Азербайджана имеется свыше 1000 вакантных должностей - ГЭЦ

2017-09-14 18:10 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - В настоящий момент в государственных органах Азербайджана имеется очень много вакантных должностей.

Об этом в четверг сказал заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов, выступая на мероприятии, проведенном в рамках финансируемого ЕС твининг-проекта «Поддержка продолжению реформ в системе государственной службы Азербайджана».

«ГЭЦ располагает информацией о наличии более 1000 вакантных мест в государственных органах: в Госкомитете по вопросам имущества, министерстве экономики, минэкологии, министерстве сельского хозяйства», - сказал Халилов.

По словам Халилова, среди вакантных мест имеются и высшие должности.

«Необходимо приступить к проведению отбора на вакантные должности высшей категории в госорганах. При отборе должны соблюдаться требования, предусмотренные законодательством. Все государственные органы должны открыто объявить об имеющихся вакантных местах и предоставить информацию об этом в ГЭЦ», - сказал Халилов.

Зампредседателя ГЭЦ отметил, что проект правил и условий замещения должностей на госслужбе уже подготовлен и представлен в Кабинет министров.

По его словам, в этом проекте определены требования для замещения всех должностей государственной службы. Халилов отметил, что в условиях для замещения некоторые должностей нет ограничения в виде требования определенного срока стажа.

Также Халилов отметил, что в рамках твининг-проекта «Поддержка продолжению реформ в системе государственной службы Азербайджана» подготовлены соответствующие изменения в законодательство о государственной службе.

Халилов сказал, что проект реализуется ГЭЦ совместно с Государственным секретариатом Литвы, департаментом Государственной службы Литвы и Европейским социальным фондом с 17 ноября 2016 года. Проект предусматривает группирование должностей госслужбы по содержанию их функций, а также выдвижение предложений по применению новой системы группирования при приеме на госслужбу, оценивании деятельности госслужащих и оплате их труда.

По его словам, для реализации первого компонента проекта министерство экономики, Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и министерство труда и социальной защиты населения выбраны пилотными органами в рамках проекта. Зампредседателя ГЭЦ отметил, что пилотный проект успешно завершен, и достигнуты желаемые результаты.

Халилов также сообщил, что в настоящий момент в госорганах страны очень много вакантных должностей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)